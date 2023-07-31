Пенсионер на электросамокате погиб в аварии в Липецкой области

70-летний водитель электросамоката погиб в ДТП с «Газ» под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 29 июля в Липецкой области погиб 70-летний водитель электросамоката. Авария произошла в Воловском районе на автодороге Волово-Захаровка-Александровка. Пенсионер, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил «Газ». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В тот же день в Хлевенском районе на трассе М-4 «Дон» 68-летний водитель «Лады» протаранил светофорный столб. От удара легковушка отлетела в дорожное ограждение. Травмы получил сам мужчина и его 64-летняя пассажирка. Они в больнице.

Напомним, что в Лебедянском районе на автодороге Липецк-Данков «Ниссан» вылетел в кювет и перевернулся. Трое пострадали - водитель и пассажиры. А в Ельце «Форд Фокус» наехал на 12-летнего велосипедиста. Подробности здесь.