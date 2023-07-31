Средняя зарплата за январь-май превысила 49 тысяч рублей в Липецкой области

Реальная зарплата в Липецкой области выросла на 2% Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области средняя зарплата за январь-май 2023 года составила 49,3 тысячи рублей. Сумма почти на 9% превысила размер ЗП в аналогичном периоде прошлого года.

При этом реальная зарплата выросла на 2% к соответствующим датам 2022 года. Напомним, в реальной заработной плате учитывают изменение цен на товары и услуги.

Обладателями самой высокой зарплаты стали производители табака и компьютеров, металлурги, фармацевтические компании, финансовые и страховые организации. Большая зарплата превышает среднюю почти в два раза.

По данным Липецкстата, одну из самых маленьких заплат получили рыболовы, работники общепита и гостиниц, а также занятые в производстве мебели, кожаных и текстильных изделий.

Ведомство также высчитало долг работодателей по зарплате. По данным на 1 июля, общая сумма, которую недополучили сотрудники достигла 283 тысячи рублей.