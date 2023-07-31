Жителей Липецка предупреждают о мошенниках, работающих на Службу безопасности Украины

Жителей Липецка предупреждают о телефонных мошенниках Фото: Юлия КЛЮЕВА

Администрация Липецка предупредила жителей о телефонных мошенниках. Как сообщили в пресс-службе мэрии, Служба безопасности Украины создает кол-центры из аферистов. Обманщики должны вымогать у россиян деньги на содержание армии.

Схема – простая. Для работы мошенникам выдают сим-карты, которые определяются как номера банков России. Нарушитель представляется специалистом. Затем псевдо-сотрудник уверяет клиента, что его карту заблокируют из-за «проведения специальной военной операции».

Чтобы сохранить средства, аферист предлагает перевести деньги на кредитный счет. На самом деле все накопления идут в руки обманщиков.

Жителям региона напоминают, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают ПИН-код, номер карты и три цифры на обороте. Если появились подозрения в сохранности средств, обращайтесь в свой банк. Телефон можно найти на официальном сайте или на карте.