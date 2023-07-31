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НовостиОбщество31 июля 2023 13:40

Инспекторы ГИБДД поймали 42 пьяных водителей во время рейда в Липецкой области

Поилцейские ловили нетрезвых автомобилистов в прошедшие выходные
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Инспекторы ГИБДД поймали 42 пьяных водителей во время рейда в Липецкой области

Инспекторы ГИБДД поймали 42 пьяных водителей во время рейда в Липецкой области

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Липецкой области прошел рейд по пьяным водителям. Инспекторы ГИБДД задержали 42 нетрезвых автомобилистов. Причем двое из них сели в неподобающем виде за руль повторно.

Теперь липчанам грозит административная ответственность – штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Чтобы вернуть удостоверение, им придется сдать экзамен и пройти медкомиссию.

При повторном нарушении Правил дорожного движения грозит более суровое наказание по ст.264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Это штраф до 300 тысяч рублей, либо 400 часов обязательных работ, либо до 2 лет принудительных работ, либо до 2 лет лишения свободы.