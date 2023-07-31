Юные артисты из Липецка получили первые места в конкурсе «Казачий разгуляй на Хопре»

Участники театра танца "Казаки России" победили в конкурсе в Саратовской области Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Юные артисты победили на фестивале «Казачий разгуляй на Хопре». Конкурс проходил в Балашовском районе Саратовской области. Участники театра танца «Казаки России» привезли в Липецк два первых места, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жюри высоко оценило дуэт «Проводы казака» Софии Семеновой и Андрей Адылова и танец донских казаков. Ребята соревновались с ансамблями из Курской, Самарской, Воронежской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской областей, а также из республики Мордовия. Всего на фестиваль приехали 23 вокальных и хореографических коллектива.

Юные артисты привезли два первых места Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкие артисты смогли выступить не только во время конкурса. Вместе с пензенским ансамблем «Вечере» молодые казачата порадовали концертом жителей села Малая Семеновка.