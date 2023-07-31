Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2023 14:15

19-летний мотоциклист и «Лада Гранта» столкнулись на улице Московская в Липецке

Более 20 человек пострадали в ДТП в Липецкой области в выходные
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
19-летний мотоциклист и «Лада Гранта» столкнулись на улице Московская в Липецке

19-летний мотоциклист и «Лада Гранта» столкнулись на улице Московская в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные более 20 человек пострадали в ДТП в Липецкой области. Так, в воскресенье 30 июля на улице Московская столкнулись мотоцикл и «Лада Гранта». По данным пресс-службы регионального УГИБДД, после аварии 19-летнего парня за рулем мототранспорта и его 18-летнюю пассажирку доставили в больницу.

В тот же день в Становлянском районе на трассе М-4 «Дон» 46-летний водитель автобуса «догнал» Камаз. Травмы получил пассажир автобуса 47 лет.

Напомним, что в субботу 29 июля в Лебедянском районе в кювет опрокинулся «Ниссан». Пострадал 65-летний водитель и пассажиры. Тогда же в областном центре сбили нескольких пешеходов. А в Воловском районе погиб 70-летний пенсионер на электросамокате. Пожилой мужчина, выезжая с второстепенной дороги, не пропустил «Газ».