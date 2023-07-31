19-летнему жителю Липецка грозит до 7 лет тюрьмы за грабеж

Пьяный парень толкнул прохожего и похитил его телефон на улице Папина в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в хищении сотового телефона. 28 июля в отдел №3 обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что ранним утром на улице Папина на него напал неизвестный. Злодей отобрал у него сотовый телефон стоимостью 5 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники ППС поймали негодяя. Подозреваемый – 19-летний житель Липецка. Парень рассказал, что в то утро был пьян. Возвращаясь домой от друзей, он увидел прохожего, толкнул в спину и вытащил из кармана брюк мобильный.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы. Похищенный телефон изъяли стражи порядка.