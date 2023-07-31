Липецкая область заняла 51 место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина

Липецкая область находится на 51 месте по доступности бензина Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкая область заняла 51 место в рейтинге регионов России по доступности бензина в середине 2023 года. С начала года цена на марку АИ-92 в регионе выросла на 3%. На чистую среднюю зарплату в месяц липчане могут купить 854 литра бензина. В июне литр топлива марки АИ-92 стоил около 48 рублей.

Липецкую область с небольшим отрывом обошли Воронежская и Владимирская области и Удмуртская Республика. На 52, 53 и 54 местах находятся Оренбургская, Рязанская и Тверская области.

Топ-5 возглавляют Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотский и Ненецкий автономные округа и Ханты-Мансийск. По данным РИА Новости, меньше всего бензина на среднемесячные заплаты могут приобрести жители Республики Ингушетия – 605 литров.