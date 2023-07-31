Самка ягуара Эстрелла родила пятнистого детеныша в зоопарке Липецка

фотография из социальных сетей МАУК "Липецкий зоопарк" Фото: с сайта

В зоопарке Липецка случилось пополнение. Самка ягуара Эстрелла родила детеныша. Малышу уже исполнился месяц, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Маленький пятнистый хищник еще не очень уверенно выходит из домика и постоянно держится возле мамы. Детеныш активно и мило играется. Пока сотрудники зверинца не могут дать ягуару имя, потому что не узнали пол новорожденного.

фотография из социальных сетей МАУК "Липецкий зоопарк" Фото: с сайта

12-летняя самка ягуара не первый раз стала матерью. От Эстреллы на свет появились 14 темных и 9 пятнистых детенышей. Черные котята пошли в отца Чипа. Редкого хищника привезли из Казахстана. Ягуары сразу приглянулись друг другу, рассказывают работники зоопарка.

Кстати, Эстрелла приехала в Липецк из Ленинградского зверинца в 2012 году. Тогда девочке было только девять месяцев. Животное долго осваивалось на новом месте.