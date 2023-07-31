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НовостиОбщество31 июля 2023 15:26

Самка ягуара Эстрелла родила пятнистого детеныша в зоопарке Липецка

Малышу исполнился месяц
Алина ПАЛАГИНА
фотография из социальных сетей МАУК "Липецкий зоопарк"

фотография из социальных сетей МАУК "Липецкий зоопарк"

Фото: с сайта

В зоопарке Липецка случилось пополнение. Самка ягуара Эстрелла родила детеныша. Малышу уже исполнился месяц, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Маленький пятнистый хищник еще не очень уверенно выходит из домика и постоянно держится возле мамы. Детеныш активно и мило играется. Пока сотрудники зверинца не могут дать ягуару имя, потому что не узнали пол новорожденного.

фотография из социальных сетей МАУК "Липецкий зоопарк"

фотография из социальных сетей МАУК "Липецкий зоопарк"

Фото: с сайта

12-летняя самка ягуара не первый раз стала матерью. От Эстреллы на свет появились 14 темных и 9 пятнистых детенышей. Черные котята пошли в отца Чипа. Редкого хищника привезли из Казахстана. Ягуары сразу приглянулись друг другу, рассказывают работники зоопарка.

Кстати, Эстрелла приехала в Липецк из Ленинградского зверинца в 2012 году. Тогда девочке было только девять месяцев. Животное долго осваивалось на новом месте.