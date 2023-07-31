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НовостиОбщество31 июля 2023 15:46

Питьевую воду отключат в гимназии №19 и на трех улицах Липецка во вторник 1 августа

Подачу ресурса ограничат с десяти утра
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке отключат холодную воду на четырех улицах

В Липецке отключат холодную воду на четырех улицах

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 1 августа, в Липецке отключат питьевую воду на четырех улицах. Специалисты будут проводить плановые работы, сообщили в пресс-службе мэрии. Воду перекроют с десяти утра до окончания ремонта.

Без холодной воды останутся жители домов на Трудовой и Больших ключах. Воду привезут по указанным улицам.

Подачу ресурса ограничат в гимназии №19 на Семашко, 68. Также краны пересохнут на улице Гагарина в домах №55/4 и №61а. Машина с водой приедет к школе.

Сотрудники «РВК-Липецк» предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. Липчанам приносят извинения за неудобства. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.