Коммунальщики прочищают ливневки на улицах Липецка после ночного ливня

Синоптики прогнозируют дождливый день Фото: "КП" Архив

Ночью 1 августа на Липецк обрушился ливень. В тот же период специалисты управления благоустройства приступили к работе. Они прочищали дождеприемники на улицах Вермишева, Космонавтов, Яна Берзина и других проблемных участках. Также воду пришлось откачивать с улиц Октябрьская, Адмирала Макарова и других.

По прогнозу синоптиков, дождь продолжится в городе в течение дня. После пересменки на улицы Липецка выйдут 30 специалистов и 14 машин спецтехники. Особое внимание уделят низменным участкам, необорудованным ливневками.

Липчане могут сообщить о подтоплениях дорог в диспетчерскую по телефону 57-97-20. Жителей просят быть внимательнее в такую погоду, а автомобилистам строго соблюдать Правила дорожного движения.