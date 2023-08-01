Под Липецком от удара током воронежец упал с высоты и получил переломы

СК возбудил уголовное дело Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 35-летнего рабочего из Воронежа ударило током. По данным следствия, 16 июня мужчина стоял возле трансформаторной подстанции, которую красили специалисты. Будка находится вблизи 364-ого километра трассы М-4 «Дон». Из-за удара током воронежец упал с высоты и получил множественные переломы, в том числе позвонка и ребер. Его доставили в больницу. Заключение судмедэкспертов – нанесен тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». В настоящее время следователи устанавливают лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности. Расследование продолжается.

Напомним, что в Липецке на проспекте Победы в тройном ДТП пострадала женщина. Подробности здесь.