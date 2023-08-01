Питьевую воду внепланово отключили на шести улицах Липецка из-за аварии на трубопроводе

В Липецке внепланово отключили питьевую воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 1 августа, в Липецке внепланово отключили питьевую воду на шести улицах. Причина – в коммунальной аварии. В районе дома №15 по Фурманова прорвало трубопровод, сообщили в пресс-службе мэрии. На данный момент бригада «РВК-Липецк» устраняет утечку.

Без холодной воды остались жители частного сектора по улицам Земная, Кленовая, Зареченская, Фурманова, Дорожная и Лесопарковое хозяйство. Машина с водой приедет по заявкам горожан. За дополнительной информаций обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также во вторник специалисты водоканала проводят плановые ремонтные работы. Воду перекрыли на четырех улицах областного центра. Подробности можно найти по ссылке.