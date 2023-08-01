Жительницу Липецкой области оштрафовали на 3 тысячи за публичное оскорбление педиатра

Жительница Измалковского района получила штраф за ругань с педиатром Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительница Измалковского района Липецкой области получила штраф за «остроты». Женщина устроила представление в детской поликлинике.

Липчанка публично оскорбила педиатра, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. При этом словоохотливая дама не стала выбирать выражения. Конфликт разрешил прокурор.

На красноречивую женщину завели административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП. Обидчица поплатилась тремя тысячами рублей.

Жителям напоминают, что за оскорбления окружающих придется заплатить рублем. Гражданам грозит штраф от трех до пяти тысяч, должностным лицам – от 30 до 50 тысяч и юрлицам – от 100 до 200 тысяч. Кроме того, пострадавший может потребовать компенсацию морального вреда.