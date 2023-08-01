В Липецке 74-летний пенсионер протащил по дороге привязанную к машине бездомную собаку

В Липецком районе пенсионера осудили за покушении на жестокое обращение с животным Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецком районе 74-летнего пенсионера осудили за издевательство над животным. Инцидент произошел 22 апреля прошлого года. Пожилой липчанин приманил бездомную собаку. Затем злодей привязал шею пса к машине и направился в сторону кладбища, которое находится в пяти километрах от деревни.

Живодер протащил пса по асфальту около 434 метров, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мучителя остановил проезжающий мимо водитель. Автомобилист не смог закрыть глаза на жестокую картину и освободил животное.

Позже израненного бродячего пса нашли местные жители. Они отвезли животное в ветеринарную клинику. Собаку определили в приют, а потом отдали в хорошие руки.

На дедушку завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 245 УК. Нарушитель частично признал вину. Пенсионер утверждал, что не собирался причинять животному боль – хотел лишь отвезти пса подальше от дома. Суд оштрафовал липчанина на десять тысяч рублей.