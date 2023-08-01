75 тысяч трудящихся жителей Липецкой области получат прибавку к страховой пенсии в августе

Жителей Липецкой области ждет прибавка к пенсии Фото: Алина ПАЛАГИНА

В августе жителей Липецкой области ждет прибавка к страховой пенсии. Речь идет о трудящихся пенсионерах. Выплату увеличат более 75 тысячам липчан.

– Перерасчет коснется жителей региона, которые получают страховые пенсии по старости и по инвалидности, если работодатели в прошлом году уплачивали за них страховые взносы, – отметили в пресс-службе областного правительства.

Прибавка будет зависеть от размера зарплаты. На выплату влияет сумма страховых взносов, которые перечисляет работодатель, и пенсионный коэффициент.

Напомним, в России с 1 января текущего года неработающим пенсионерам подняли страховую пенсию на 4,8%. С апреля на 3,3% увеличили размер социальных пенсий.