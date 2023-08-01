Житель Липецка отсудил у автосалона 1,8 миллиона за скрученный пробег «Мерседеса»

В Липецке разрешили гражданский спор между покупателем и автосалоном Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкий областной суд разрешил спор между покупателем и автосалоном. В ноябре 2021 года клиент купил в компании подержанный «Мерседес-Бенц» за 3,5 миллиона рублей. По документам пробег машины составлял 86 тысяч километров. Однако липчанин решил проверить обновку у официального дилера. Оказалось, что пробег авто скручен в два раза.

Обманутый покупатель обратился в магазин с просьбой вернуть соразмерную часть денег. Салон проигнорировал требования. Тогда клиент подал иск в суд.

Первая инстанция встала на сторону горожанина. Компанию обязали выплатить клиенту более 1,8 миллиона рублей. Сумма включала неустойку, разницу в цене на иномарку, штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Автосалон не согласился и подал апелляцию, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. В итоге требования компании не удовлетворили. Судья оставил решение без изменений.