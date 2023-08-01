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НовостиОбщество1 августа 2023 13:01

Трамвайные пути от Полиграфической до проспекта Победы переложат к концу года в Липецке

Параллельно специалисты реконструируют участок от Краснозаводской до 3 Сентября
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке приступили ко второму этапу модернизации трамвайной системы

В Липецке приступили ко второму этапу модернизации трамвайной системы

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке начали второй этап модернизации трамвайной системы. Специалисты приступили к участку от улицы Полиграфическая до проспекта Победы. Длина путей составляет 9,1 километра. Строители переложат рельсы по проспекту 60 лет СССР, улицам Меркулова и Катукова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ремонт планируют закончить к концу года.

Также с мая идет реконструкция трамвайной сети от остановки «Краснозаводская» до кольца. Рабочие трудятся на пересечении улиц Чехова и 3 Сентября. Участок тоже должны сдать до конца 2023 года.

Напомним, концессионное соглашение на модернизацию трамвая заключили между правительством области, мэрией города и компанией «Мовиста Регионы Липецк». Проект разделили на шесть этапов. Полностью обновить инфраструктуру хотят к концу 2025 года.