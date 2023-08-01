Компанию лишили контрактов за поставку гнилых фруктов в детский санаторий под Липецком

В санаторий "Мечта" приехали плесневелые фрукты Фото: пресс-служба регионального УФАС.

В Липецкий областной детский санаторий «Мечта» привезли гнилые фрукты. Поставками занимался сельскохозяйственный кооператив «ТЕРРА». Учреждение заключило контракт с компанией в июле, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Организация доставила гнилые яблоки и груши, переспелые бананы и апельсины с плесенью. Кроме того, груз приехал с опозданием. Также сотрудники обнаружили недостачу.

Сельхозкооператив лишился контрактов на два года Фото: пресс-служба регионального УФАС.

– Заказчик отказался принимать некачественный товар, расторг контракт и обратился в УФАС, – рассказали в ведомстве. – Комиссия рассмотрела представленные материалы и установила вину поставщика в пренебрежительном отношении к исполнению принятых на себя обязанностей.

Кооператив «ТЕРРА» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Компания на два года лишилась контрактов.