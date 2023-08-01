Банки и строители продолжают развивать сотрудничество

В июле текущего года 46 проектов в 12 регионах ЦФО получили аккредитацию банка «Открытие».

Как подчеркивают эксперты, аккредитация объекта в банке означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это может дать возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов, выход на сделку может ускориться, а затраты клиентов на ее подготовку — уменьшиться.

Что касается объектов, то в Липецке аккредитован Инстеп.Механизаторов. Еще в Черноземье получили одобрение жилой район Улитка и ЖК Яковлева роща в Белгороде; комплексы Новое Подгорное, Инстеп.Скандинавия, Дом Архитектора, Новый современник и Октябрьский в Воронеже; в Орле – ЖК Времена года и ЖК Яблоневый сад; в Брянске -Next на Площади Партизан.

Также по ЦФО аккредитованы: комплексы Видный, Южный 3, Олимпийский, Суворовский и Новая Дерябиха в Иваново; в Смоленске - ЖК Изумрудный остров, Печерский парк, Загорье; в Туле – ЖК Михеев парк и Дом на Хворостухина; В Твери – ЖК Атлант; в Калуге – ЖК Белые росы; в Костроме – ЖК Гагарин и ЖК Университет. В Ярославле одобрение получили ЖК Крылья, ЖК Старое Брагина, ЖК Раздолье, ЖК Сокол сити, Люксембург и ЖК Чайка.