Автомобилистке без прав грозит до 12 лет за смертельное ДТП под Липецком

Жительнице Липецкой области грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жительницу Добровского района Липецкой области будут судить за смертельное ДТП. Инцидент случился 7 мая текущего года. 21-летняя автомобилистка села за руль «Лады» без водительских прав.

Авария произошла в половину пятого вечера в Добром. Девушка хотела выехать со второстепенной дороги. Однако нарушительница не убедилась, что путь на главной полосе свободен и столкнулась с «Рено». Водитель иномарки погиб, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Липчанке вменили пункт «в» части 4 статьи 264 УК. Жительнице Доброго грозит от пяти до 12 лет колонии с лишением права занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 74-летний пенсионер заплатит 10 тысяч штрафа за издевательство над бездомной собакой. Пожилой мужчина привязал к машине животное и потащил по асфальту.