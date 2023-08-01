Школьник из Липецка занял пятое место в IT-соревнованиях по программированию беспилотников

Юный липчанин показал высокий результат в соревнованиях по программированию Фото: Алина ПАЛАГИНА

Воспитанник липецкой школы №59 Роман Донских занял пятое место во Всероссийском кубке «Код будущего». Участники состязались в программировании беспилотных авиационных систем на Python. Финал IT-соревнований проходил в Новосибирске.

В заключительном этапе липчанин боролся за звание победителя с 29 ребятами, сообщили в пресс-службе областного правительства. Также юные таланты поучаствовали в мастер-классах по пилотированию и программированию БПЛА.

Всего на соревнования зарегистрировались 300 учеников из 38 регионов России. Организаторы допустили к состязаниям 120 школьников. Кубок проводили в рамках проектно-образовательного интенсива Архипелаг 2023.

Напомним, липецкий спортсмен стал чемпионом мира по дзюдо. Дмитрий Якушев завоевал золото в соревнованиях среди военнослужащих в составе сборной РФ.