ОРВИ заразились 2 819 жителей Липецкой области за неделю

В Липецке ОРВИ заболели 1 959 горожан за неделю Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю 2 819 жителей обратились с ОРВИ в поликлиники Липецкой области. 59% заразившихся – дети до 14 лет. За семь дней показатель заболеваемости снизился на 8%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Большая часть пациентов живет в областном центре. В Липецке острые респираторные вирусные инфекции подхватили 1 959 горожан. Показатель уменьшился на 3% по сравнению с прошлой неделей.

Результаты анализов показали, что в области преобладают риновирусы – 54,5% и парагрипп – 18%. По 9% проб приходятся на аденовирусы, бокавирусы и метапневмовирусы.

Медики напоминают о простых правилах профилактики. Перед едой, после прогулок и похода в уборную следует тщательно мыть руки. Не стоит забывать об опасности самолечения. Даже с симптомами простуды лучше обратиться с врачу.