Рецидивисту грозит до 15 лет за торговлю героином под Липецком

В Липецкой области задержали мужчину, который торговал наркотиками Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить жителя Грязей, который торговал наркотиками. Нарушителю грозит до 15 лет. Кроме того, мужчина уже бывал в колонии.

По данным следствия, в январе текущего года горожанин купил 0,58 грамм героина. В тот же день рецидивист продал незаконный товар за две тысячи рублей. Однако «клиентами» оказались стражи порядка. Правоохранители проводят подобные сделки, чтобы выявить наркоторговцев.

Затем обвиняемый нашел сообщников. Злодей переписывался с незнакомцами в мессенджере. Горожанин договорился, что будет получать часть денег от сбыта опасных веществ.

В марте по указанию «коллег» мужчина забрал из тайника два пакета с героином. Свертки весили 1,37 грамм. После липчанин сделал две закладки в Грязях, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Правоохранители вовремя подоспели и поймали нарушителя.

Мужчине вменили пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ, часть 3 статьи 30, пункты «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. За продажу наркотиков и покушение на сбыт жителю Грязей могут дать от восьми до 15 лет колонии со штрафом в 500 тысяч рублей.