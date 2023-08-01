Питьевую воду отключат на двух улицах в центре Липецка в среду 2 августа

В Липецке отключат питьевую воду из-за ремонтных работ 2 августа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 2 августа, питьевую воду отключат на двух улицах Липецка. В районе дома №20 по переулку Кузнечный прорвало водопровод. Специалисты «РВК-Липецк» будут устранять утечку, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подачу ресурса ограничат с десяти утра до окончания ремонтных работ. В центре города без холодной воды останутся жители домов на Трудовой и Больших ключах.

Машина с водой приедет по указанным улицам. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, в этот вторник, 1 августа, в областном центре случился порыв на Фурманова, 15. Воду пришлось внепланово отключить на шести улицах. На место коммунальной аварии выезжали сотрудники водоканала.