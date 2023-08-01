Из-за ремонтных работ шесть улиц Липецка останутся без света в среду 2 августа

В Липецке отключат электричество на шести улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 2 августа, в Липецке отключат свет на шести улицах. Специалисты проведут плановые ремонтные работы на электросетях, сообщили в пресс-службе мэрии.

С девяти утра до четырех дня без электричества останутся жители домов по Адмирала Макарова, 18, 18а и 20. Также с девяти утра до пяти вечера лампочки погаснут по улицам Бескрайняя, 49, 51, 53 – 61, 63; Днепровская, 1 – 22; Донецкая, 2, 4 – 28, 30; Яна Фабрициуса, 4, 6, 8, 9, 10 – 20, 22, 24, 26, 28, 30 и Гражданская, 1а.

За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру: 8-800-220-0-220. Сотрудники контакт-центра отвечают круглосуточно.

Напомним, 2 августа в областном центре питьевую воду перекроют на двух улицах. Подачу ресурса приостановят с десяти утра до окончания производственных работ. Ознакомиться с адресами отключения можно по ссылке.