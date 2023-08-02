Жителю Липецкой области не удалось обмануть полицейских и списать микрозаймы на аферистов

Жителю Добровского района грозит до двух лет за ложный донос о преступлении Фото: Юлия КЛЮЕВА

В мае житель Добровского района Липецкой области написал заявление в полицию. 31-летний мужчина утверждал, что мошенники оформили на его имя микрозаймы. Якобы липчанин потерял телефон, на котором хранились личные данные. Аферисты воспользовались мобильным, чтобы провернуть махинацию. Как оказалось, житель региона пытался обмануть правоохранителей.

Стражи порядка выяснили, что в 2021 году мужчина самостоятельно взял три микрозайма. Общая сумма кредитов составила 27 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. При этом проныра не стал посвящать жену в подробности и потратил деньги на свои нужды. Ложь раскрылась спустя два года.

Озорник зашел в магазин и обнаружил, что на карте закончились средства. Деньги списали судебные приставы за неуплату по микрозаймам. Липчанин запаниковал и придумал оправдание перед супругой. Несчастный рассказал возлюбленной, что стал жертвой мошенников. Подруга сердца посоветовала обратиться в полицию. Перепуганный муж согласился.

Теперь любителю легких денег грозит до двух лет колонии по части 1 статьи 306 «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Расследование продолжается.