Автомобилист ВАЗа погиб в аварии в Лебедянском районе Липецкой области

В Липецкой области произошло смертельное ДТП Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший вторник, 1 августа, в Лебедянском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП. Вечером на трассе «Становое – Троекурово – Лебедянь» 62-летний водитель ВАЗа-21150 вылетел в кювет. Автомобиль опрокинулся, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На место происшествия приехали медики. Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи. Мужчина скончался в реанимационном отделении.

Тем же вечером в поселке Пролетарий Добринского района 33-летний автомобилист на «Ладе-21124» врезался в световую опору. Авария произошла на улице Солнечная. Жителя региона отправили в больницу.

Ночью этой среды, 2 августа, в селе Октябрьское Усманского района в медучреждение после ДТП попал еще один липанин. 40-летний водитель «Форда» не справился с управлением и въехал в забор. Пострадал 37-летний пассажир иномарки.