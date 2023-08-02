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НовостиПроисшествия2 августа 2023 7:54

Пенсионер на «Ладе» сбил 9-летнего пешехода на Хренникова в Липецке

В Липецке 9-летний ребенок попал в больницу после ДТП на пешеходном переходе
Алина ПАЛАГИНА
82-летний водитель "Лады" сбил ребенка на пешеходном переходе

82-летний водитель "Лады" сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший вторник, 1 августа, в Липецке на улице Хренникова произошло ДТП на пешеходном переходе. Днем в половину четвертого 82-летний пенсионер на «Ладе Гранте» сбил ребенка. По предварительным данным, 9-летний мальчик нарушил требования сигнала светофора.

Школьник получил травмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Медики доставили пострадавшего в больницу.

В тот же день авария случилась на дороге «Липецк – Усмань». 23-летняя автомобилистка на «Фольксвагене Джетта» не справилась с управлением. Иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Девушку отвезли в медицинское учреждение.

Ночью на трассе М-4 «Дон» 36-летний водитель «Мицубиси Аутлендер» врезался в световую опору. Мужчину отправили в больницу Задонского района.