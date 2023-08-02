Два хулигана написали губной помадой матерное слово на лбу 7-летнего ребенка под Липецком

В Липецкой области хулигана оштрафовали на три тысячи за оскорбление ребенка Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Добровском районе Липецкой области хулиганы оскорбили 7-летнего ребенка. Инцидент произошел в мае текущего года. Мальчик вышел поиграть во двор. Вскоре на детской площадке появились два незнакомца. Хулиганы подошли к мальчику и схватили за руки. 19-летний злодей достал губную помаду и написал на лбу беззащитного школьника матерное слово.

Стражи порядка завели административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП «Оскорбление». Мировой суд оштрафовал нарушителя на три тысячи рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Правоохранитель подал в суд иск, чтобы получить от хулигана моральную компенсацию в пользу ребенка. Прокурор требует для пострадавшего 20 тысяч рублей.