После вмешательства прокуратуры мэрия Липецка пообещала сделать дорогу в Желтых Песках

Прокурор вынес представление председателю департамента дорожного хозяйства в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители домов по улице Клубничная в Желтых Песках обратились в прокуратуру с жалобой на отсутствие проездов. Многодетным семьям выделили участки в коттеджном поселке «Радужный», однако дороги в этом районе Липецка оставляют желать лучшего.

В итоге правоохранители вынесли представление начальнику департамента благоустройства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. После вмешательства ведомства мэрия пообещала посыпать щебнем дорогу по Клубничной. Работы должны выполнить до конца сентября текущего года.

Напомним, 19-летний хулиган оскорбил ребенка. Нарушитель написал матерное слово на лбу 7-летнего школьника. Злодея оштрафовали на три тысячи рублей. Прокурор подал иск в суд, чтобы взыскать моральную компенсацию в пользу мальчика.