В Липецкой области глава села продал агрокомплексу 230 га земли по заниженной цене Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области на главу села из Елецкого района завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. По данным следствия, в июне 2017 года он продал агрокомплексу участок сельхозназначения площадью 230 га по заниженной цене. В бюджет не поступило 10,5 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, своими действиями подозреваемый хотел извлечь выгоду – получив от фермера спонсорскую помощь, зарекомендовать себя умелым руководителем. Преступление выявили совместно с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, собирают доказательства.