Дмитрий Помотилов представит Липецкую область в Общественной палате России Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке решили, кто представит область в Общественной палате РФ. Выборы прошли во вторник 1 августа на внеочередном заседании региональной Общественной палаты. Большинство голосов отдали Дмитрию Помотилову. Его поддержали 26 из 32 присутствующих, сообщили в пресс-службе правительства области.

Дмитрий Помотилов – председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества, информационной политики и СМИ Общественной палаты Липецкой области. Также он является первым проректором Липецкого государственного технического университета.

Альтернативный кандидат на место регионального представителя в Общественной палате РФ – Иван Шишин. Он - председатель комиссии по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта Общественной палаты Липецкой области, директор школы села Кузьминские Отвержки.