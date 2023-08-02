Осиные гнезда нашли на участках двух детских садов в Липецке

Операторы "112" приняли около 82 тысяч звонков за семь месяцев Фото: Алина ПАЛАГИНА

За семь месяцев 2023 года диспетчеры «112» приняли около 82 тысяч звонков. Самым загруженным месяцем у спецслужб стал июль. Операторы ответили на 15 тысяч вызовов, сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС. В начале прошлого месяца липчан беспокоили осиные гнезда.

Два «домика» насекомых нашли на участках детских садов – в Сселках и на проспекте Победы. На месте разбились специалисты профильных ведомств. Многие горожане встречали диких животных. Сотрудники ловили летучих мышей и змей.

25 июля пришлось погоняться за кабаном на улице Плеханова. Затем у гаражей по площади Ленина-Соборная поймали лисицу. Вероятно, рыжей красавице и вепрю захотелось устроить необычный променад среди многоэтажек.

Несмотря на дождливую погоду работники экстренных служб чаще выезжали на пожары. В июле таких сигналов поступило в полтора раза больше. Чаще всего по «112» вызывали скорую помощь и полицейских.

Также жители областного центра звонили в службу, чтобы узнать адреса зданий УВД, ЖКХ и медучреждений. Многие липчане советовались с оператором, куда обратиться с проблемой. Кстати, самый популярный вопрос – что делать, если разбился градусник.