Туман и жару до +31 градуса ожидают в Липецкой области в четверг 3 августа

В Липецкой области ожидают облачную погоду в четверг Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 3 августа, в Липецкой области ожидают облачную погоду. Сильных дождей не предвидится, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ночью и утром синоптики обещают туман. В регионе установится жара.

В темное время суток столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов выше нуля. Скорость юго-восточного ветра составит от двух до семи метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +26+31 градуса. Ветер немного усилится – от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление дойдет до отметки в 743 миллиметра ртутного столба.

В пятницу, 4 августа, в областном центре вновь ожидают до +30 градусов днем. В Липецке обещают ясное небо без гроз.