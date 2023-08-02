Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 13:25

Туман и жару до +31 градуса ожидают в Липецкой области в четверг 3 августа

Давление составит 743 миллиметра ртутного столба
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области ожидают облачную погоду в четверг

В Липецкой области ожидают облачную погоду в четверг

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 3 августа, в Липецкой области ожидают облачную погоду. Сильных дождей не предвидится, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ночью и утром синоптики обещают туман. В регионе установится жара.

В темное время суток столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов выше нуля. Скорость юго-восточного ветра составит от двух до семи метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +26+31 градуса. Ветер немного усилится – от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление дойдет до отметки в 743 миллиметра ртутного столба.

В пятницу, 4 августа, в областном центре вновь ожидают до +30 градусов днем. В Липецке обещают ясное небо без гроз.