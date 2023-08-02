В Липецке рецидивистке грозит до 2 лет тюрьмы за кражу одежды на 7 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке задержали женщину, подозреваемую в краже вещей на 7 тысяч рублей. В апреле она заказала одежду в одном из популярных интернет-магазинов. Во время примерки злодейка заменила новые вещи на свои и оформила возврат. Обман заметили не сразу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемой оказалась безработная ранее судимая 31-летняя жительница Липецка. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в Добровском районе хулиганы оскорбили 7-летнего ребенка. На детской площадке взрослые парни схватили мальчика и написали на его лбу губной помадой матерное слово. Прокурор требует взыскать с них компенсацию морального вреда.