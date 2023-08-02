Свет отключат на 9 улицах Липецка в четверг 3 августа

В Липецке отключат свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 3 августа в Липецке отключат свет. Без электроэнергии останутся 9 улиц областного центра, а также несколько сел в районе. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в районе Сырского Рудника по улицам Базарная. 3а, 3б, 3г, 5, 7, 10, 12; Почтовая, 17; Ударников, 13; Юношеская, 1, 1/1, 1/2, 5; Металлистов, 8, 8а-в. С 9 утра до 5 часов вечера – в доме №1 по улице Гражданская.

С 6 часов вечера до 2 ночи свет отключат в доме №6 на Папина. А с 10 утра до 4 часов вечера – по улицам Карбышева, 62а; Чаплыгинское шоссе, 2, а также в селах Введенка и Ильино. Более подробную информацию липчане могут получить в «Россети Центр» по круглосуточному телефону 8-800-220-02-20.