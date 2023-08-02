В Липецкой области через суд установили факт смерти бойца, погибшего в ходе СВО Фото: Юлия КЛЮЕВА

Матери из Липецкой области пришлось через суд устанавливать факт смерти сына, погибшего в СВО. Мужчина служил по контракту. Его не стало 24 октября 2022 года. В тот день мотострелковый батальон попал под минометный обстрел.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, в Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз труп не поступал. В отделе ЗАГС администрации Становлянского района отказались регистрировать смерть мужчины, так как не было соответствующего медицинского документа. А без свидетельства о смерти родственники не могут вступить в наследство, получить страховые и другие выплаты.

Чтобы сына признали погибшим, женщина обратилась за помощью в военную прокуратуру Калининградского гарнизона. Прокурор направил заявление в Становлянский районный суд.

- Рассмотрев материалы дела, в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», а также с учетом установленного факта гибели сына истца собранными доказательствами по делу, суд удовлетворил заявленные требования, - прокомментировали в пресс-службе.