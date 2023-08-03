Семь расчетов МЧС тушили пожар в девятиэтажном доме на площади Мира в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 2 августа в Липецке в девятиэтажном доме на площади Мира случился пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия стянулись семь спасательных расчетов и автолестница. Пожарные эвакуировали 15 жителей, спасли 5 человек. Очаг возгорания оказался на кухне в одной из квартир. Огонь уничтожил вещи на площади 5 квадратных метров.

В здании на улице Барашева произошло короткое замыкание без последующего горения. Около частного дома в селе Сселки на улице Пушкина вспыхнул электрический счетчик на бетонном столбе. Местные справились с пламенем до приезда спасателей.

В селе Волово полыхало кирпичное здание, обшитое металлическим сайдингом. С огнем боролись восемь пожарных отделений. Пострадал утеплитель на площади 100 квадратных метров и крыша на 24 квадратных метрах. Также в селе Плеханово Грязинского района горел мусор.