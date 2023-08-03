Арт-объект «Помощь в кубе» с портретами волонтеров СВО поставили на Плеханова в Липецке

В Липецке появился новый арт-объект Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На улице Плеханова в Липецке появился необычный арт-объект. Инсталляцию «Помощь в кубе» установили в честь волонтеров, которые помогают бойцам СВО. На конструкцию повесили портреты неравнодушных липчан, сообщили в пресс-службе мэрии. Также поместили снимки школьников, которые плетут сети и собирают гуманитарную помощь вместе с семьями.

Внутри стеклянного куба положили все, что обычно передают военнослужащим. За прозрачной стеной можно увидеть блиндажные свечи, детские рисунки, послания и продукты первой необходимости. Сверху инсталляцию накрыли маскировочной сетью.

На площади Плеханова повесили портреты волонтеров СВО Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Кстати, горожанам предлагают разместить здесь и собственные фотографии. По периметру конструкции натянули веревки с креплениями. Липчане могут повесить сюда свои снимки, на которых они как-то помогают солдатам.