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НовостиОбщество3 августа 2023 9:17

Арт-объект «Помощь в кубе» с портретами волонтеров СВО поставили на Плеханова в Липецке

Внутрь конструкции положили блиндажные свечи, детские послания и продукты
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке появился новый арт-объект

В Липецке появился новый арт-объект

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На улице Плеханова в Липецке появился необычный арт-объект. Инсталляцию «Помощь в кубе» установили в честь волонтеров, которые помогают бойцам СВО. На конструкцию повесили портреты неравнодушных липчан, сообщили в пресс-службе мэрии. Также поместили снимки школьников, которые плетут сети и собирают гуманитарную помощь вместе с семьями.

Внутри стеклянного куба положили все, что обычно передают военнослужащим. За прозрачной стеной можно увидеть блиндажные свечи, детские рисунки, послания и продукты первой необходимости. Сверху инсталляцию накрыли маскировочной сетью.

На площади Плеханова повесили портреты волонтеров СВО

На площади Плеханова повесили портреты волонтеров СВО

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Кстати, горожанам предлагают разместить здесь и собственные фотографии. По периметру конструкции натянули веревки с креплениями. Липчане могут повесить сюда свои снимки, на которых они как-то помогают солдатам.