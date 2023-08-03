40-летнему жителю Ельца грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области полицейские задержали мужчину с наркотиками. В Ельце неизвестный привлек внимание сотрудников ППС странным поведением. Его доставили в отдел, где у него изъяли сверток. Согласно заключению эксперта, внутри находилась смесь из синтетических наркотиков массой 0,37 граммов.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на 40-летнего ельчанина завели уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Также на мужчину составили административный протокол по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Материалы направили в суд.