В Липецке объявили конкурс на лучшего отца

В Липецке стартовал конкурс "Отцовская слава" Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке пройдет конкурс «Отцовская слава». Сбор заявок уже стартовал, сообщили в пресс-службе мэрии. Соревнования объявили с целью поощрить семьи, которые достойно воспитывают детей и сохраняют духовно-нравственные традиции. Организаторы выберут лучшего отца в городе.

К участию допустят женатых мужчин, которые прожили в Липецке не менее десяти лет и вырастили или растят двух и более детей. В браке нужно состоять не менее пяти лет. Также заявки принимают от отцов-одиночек, опекунов и приемных родителей.

Выдвинуть кандидатуру необходимо до 15 сентября текущего года. Документы можно подать в отдел по работе с молодежью на Гагарина, 35а. За дополнительной информацией обращайтесь по номеру: +7(4742)23-97-24.