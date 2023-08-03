Клещи покусали 1 833 взрослых и 1 521 ребенка в Липецкой области

В Липецкой области клещи покусали 3 354 жителя Фото: Алина ПАЛАГИНА

С начала сезона клещи покусали 3 354 жителя Липецкой области. Пострадали 1 833 взрослых и 1 521 ребенок. Случаи зафиксировали по всей территории региона, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

2 856 клещей отправили на лабораторные исследования. 407 из них оказались инфицированы возбудителем боррелиоза, 160 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека и семь – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека. Вирус энцефалита в регионе не циркулирует.

В 66% случаев клещи присасывались к липчанам на приусадебных участках. Почти 19% произошли на природе. Около 7% пациентов пострадали на территориях садоводческих товариществ.

В Липецкой области работают три лаборатории, которые проверяют клещей на заболевания. Жители региона могут обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии на Гагарина, 60А; клиническую инфекционную больницу на Космонавтов, 37А и в кожно-венерологический диспансер на Марины Расковой, 18.