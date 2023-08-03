Полную рекультивацию мусорного полигона «Венера» закончили на два месяца раньше в Липецке

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

В Липецке полностью рекультивировали мусорный полигон «Венера». Работы закончили на два месяца раньше. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

– О кошмаре, который здесь был, уже ничто не напоминает, – ответил глава региона. – Тут посеяли цветущее разнотравье – пока больше похоже на газон, но следующим летом будет совсем другая картина.

Распрощаться со свалкой помог федеральный проект «Чистая страна». Всего в программу вошли пять полигонов. На работы потратили более 300 миллионов рублей.

Помимо «Венеры» сотрудники расчистили «Орлиный лог», места отходов в Данкове и на Северном Руднике. До конца года планируют завершить рекультивацию Нижневоргольской свалки в Елецком районе.