Фирму лишили госконтрактов на 2 года за плохой ремонт тротуара на Зегеля в Липецке

В Липецке строительную фирму внесли в реестр недобросовестных подрядчиков Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке управление главного смотрителя обратилось в УФАС с жалобой на подрядчика. В октябре прошлого года заказчик заключил договор с местной фирмой. Сумма контракта превышала миллион рублей. Компания должна была отремонтировать тротуар по улице Зегеля.

Однако строители нарушили сроки. Подрядчик приступил к работам только весной 2023 года. При этом качество и темп оставляли желать лучшего. Сотрудники управления сделали фирме замечание и попросили исправить ошибки. Спустя время компания заверила, что устранила недостатки и выставила счет.

Проверка пешеходной зоны вновь оказалась неутешительной. Заказчик отказался принимать плохую работу и расторг договор, сообщили в пресс-службе регионального УФАС. Компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Организацию лишили государственных и муниципальных контрактов на два года.