Жительнице Липецкой области грозит до 10 лет тюрьмы за нападение на экс-супруга

Под Липецком будут судить женщину, ударившую ножом бывшего мужа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить женщину, ударившую экс-супруга ножом. Ее действия квалифицировали по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Жительнице Добровского района грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 7 мая между бывшими вспыхнула ссора. Будучи в нетрезвом состоянии, 57-летняя женщина схватила нож и ранила оппонента в область грудной клетки. К счастью, его удалось спасти. Как позже выяснилось, поругались знакомые из-за того, что мужчина был бывшую возлюбленную.

Прокурор Добровского района утвердил обвинительное заключение. Материалы дела направили в суд. Липчанка согласилась в предъявленным обвинением.