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НовостиПроисшествия3 августа 2023 14:54

Жительнице Липецкой области грозит до 10 лет тюрьмы за нападение на экс-супруга

Под Липецком будут судить женщину, ударившую ножом бывшего мужа
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком будут судить женщину, ударившую ножом бывшего мужа

Под Липецком будут судить женщину, ударившую ножом бывшего мужа

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить женщину, ударившую экс-супруга ножом. Ее действия квалифицировали по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Жительнице Добровского района грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 7 мая между бывшими вспыхнула ссора. Будучи в нетрезвом состоянии, 57-летняя женщина схватила нож и ранила оппонента в область грудной клетки. К счастью, его удалось спасти. Как позже выяснилось, поругались знакомые из-за того, что мужчина был бывшую возлюбленную.

Прокурор Добровского района утвердил обвинительное заключение. Материалы дела направили в суд. Липчанка согласилась в предъявленным обвинением.