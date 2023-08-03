Жители Липецка назвали новых кенгуру зоопарка Филей, Моней и Карелией

фотография из социальных сетей МАУК "Липецкий зоопарк" Фото: с сайта

В конце июня в Липецком зоопарке появились новые жильцы. Трех кенгуру Беннета привезли из Карелии – мальчика и двух девочек. Специалисты подготовили для сумчатых питомцев новый вольер. Экзотические животные понемногу привыкали к месту.

Сотрудники устроили голосование в социальных сетях, чтобы выбрать клички для троицы. Горожане решили назвать кенгуру Филей, Моней и Карелией, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В зоопарке ждут гостей для знакомства с озорными зверьми.

Напомним, самка ягуара Эстрелла родила пятнистого котенка. Детеныш активно играется, но пока боится далеко отходить от мамы. Специалисты дадут имя малышу, когда узнают пол.