Экс-начальника колонии в Ельце будут судить за служебный подлог

В Липецкой области будут судить бывшего начальника колонии за должностные преступления Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Ельце Липецкой области бывшего начальника колонии будут судить за должностные преступления. Экс-руководителя обвиняют по части 1 статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий» и части 2 статьи 292 УК «Служебный подлог».

По данным регионального СУ СКР, исправительное учреждение заключило госконтракт с предпринимателем. Подрядчик должен был рекультивировать и законсервировать Елецкое месторождение кирпичных глин. Однако фирма не сделала работу до конца. Бывший руководитель знал, что компания полностью не восстановила землю, но все равно принял объект и подписал документы.

Бизнесмен получил по договору более 1,7 миллиона рублей. В эту сумму вошли 560 тысяч за фактически невыполненные работы. По мнению следствия, экс-начальник хотел показаться высокопрофессиональным специалистом. Также ельчанин планировал скрыть собственные ошибки, которые появились от недостаточного контроля за подрядчиком.

– Преступные действия повлекли дискредитацию и подрыв авторитета органов системы исполнения и наказания, а также причинение материального ущерба администрации Елецкого района, в чьей муниципальной собственности находится земельный участок, плодородный слой которого не восстановлен в полном объеме, – отметили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выявили преступление совместно с сотрудниками регионального УФСБ. Экс-руководитель не признал вину и отказался давать показания. Не свидетельствовать против себя позволяет 51 статья Конституции РФ. Однако следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд.