Новую поликлинику на Елецком достоят в 2024 году в Липецке

В Липецке в 2024 году завершат строительство поликлиники на Елецком Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке в микрорайоне Елецкий полным ходом идет строительство новой поликлиники. Подрядчик укладывается в график, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Учреждение возводят на деньги от инфраструктурного бюджетного кредита. Работы должны завершить в 2024 году.

Здесь появится женская консультация и клинико-диагностическая лаборатория. В поликлинике откроют приемное, инфекционное, терапевтическое и хирургическое отделения. За смену медики смогут принимать 600 взрослых и 200 детей. Здание постоят переменной этажности – от трех до пяти этажей.

Подрядчик укладывается в сроки Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Напомним, капитальный ремонт поликлиники на улице Гагарина в областном центре подходит к концу. Специалисты выполнили 93% работ. Строители восстановили крышу, поставили обогрев и громоотводы.