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НовостиОбщество3 августа 2023 17:04

Новую поликлинику на Елецком достоят в 2024 году в Липецке

В медучреждении появится женская консультация и клинико-диагностическая лаборатория
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке в 2024 году завершат строительство поликлиники на Елецком

В Липецке в 2024 году завершат строительство поликлиники на Елецком

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке в микрорайоне Елецкий полным ходом идет строительство новой поликлиники. Подрядчик укладывается в график, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Учреждение возводят на деньги от инфраструктурного бюджетного кредита. Работы должны завершить в 2024 году.

Здесь появится женская консультация и клинико-диагностическая лаборатория. В поликлинике откроют приемное, инфекционное, терапевтическое и хирургическое отделения. За смену медики смогут принимать 600 взрослых и 200 детей. Здание постоят переменной этажности – от трех до пяти этажей.

Подрядчик укладывается в сроки

Подрядчик укладывается в сроки

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Напомним, капитальный ремонт поликлиники на улице Гагарина в областном центре подходит к концу. Специалисты выполнили 93% работ. Строители восстановили крышу, поставили обогрев и громоотводы.