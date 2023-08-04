61-летний водитель КАМАЗа разбился насмерть под Липецком

После аварии в Усманском районе скончался 61-летний водитель грузовика Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший четверг, 3 августа, в Усманском районе Липецкой области произошло смертельное ДТП. 61-летний водитель КАМАЗа-64116 с полуприцепом Миллер не справился с управлением. Большегруз опрокинулся на трассе «Грачевка – Березняговка», сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Автомобилист получил серьезные травмы и погиб на месте ЧП.

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движения 4 555 раз. Инспекторы поймали семь пьяных автолюбителей. Ремни безопасности игнорировали 185 водителей.

Дорожные камеры записали 4 257 случаев, когда липчане превышали скорость. Также в области зарегистрировали 26 фактов механического столкновения машин.

Напомним, 2 августа в Елецком районе в аварии пострадала 28-летняя пассажирка «Киа». 31-летний мужчина за рулем не справился с управлением и врезался в ограждение.